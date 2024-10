Recanatese, coperta corta contro il Roma City (Di domenica 6 ottobre 2024) Da oltre un mese il ritornello è, più o meno, sempre lo stesso, tanto che ormai assomiglia al classico "disco rotto". La Recanatese cerca la svolta, muovendo, finalmente, una classifica penalizzante e mortificante e che davvero nessuno poteva prevedere all’inizio di questo, sin qui, travagliatissimo campionato. I giallorossi oggi proveranno a mutare l’inerzia alle porte della Capitale, al Riano Flaminio Athletic Center sulla Tiberina, contro il Roma City di Agenore Maurizi, uno degli allenatori più esperti dell’intero girone e che sta viaggiando a corrente alternata, comunque al di sotto delle aspettative che la volevano all’altezza delle candidate per la vittoria finale. (Di domenica 6 ottobre 2024) Da oltre un mese il ritornello è, più o meno, sempre lo stesso, tanto che ormai assomiglia al classico "disco rotto". Lacerca la svolta, muovendo, finalmente, una classifica penalizzante e mortificante e che davvero nessuno poteva prevedere all’inizio di questo, sin qui, travagliatissimo campionato. I giallorossi oggi proveranno a mutare l’inerzia alle porte della Capitale, al Riano Flaminio Athletic Center sulla Tiberina,ildi Agenore Maurizi, uno degli allenatori più esperti dell’intero girone e che sta viaggiando a corrente alternata, comunque al di sotto delle aspettative che la volevano all’altezza delle candidate per la vittoria finale. (Ilrestodelcarlino)

