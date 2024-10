Promozione Brutto 0-0 tra Pergolese ed Appignanese

(Di domenica 6 ottobre 2024) Pochi tiri in porta e poco gioco. Gli ospiti nella ripresa hanno reclamato un penalty per un fallo di mano i area rossoblu VALLESINA, 6 ottobre 2024 – Partita brutta, con poche occasioni, spezzettata da falli tattici. Al 16? tiro di Medei ma Aluigi respinge in angolo. Al 35? unica vera occasione per laGhetti, su suggerimento di Giudici, non riesce a superare Piergiacomi in uscita. Al 15? della ripresa dopo calcio angolo battuto da Gagliardini, la palla attraversa tutta la porta difesa da Aluigi ma nessun compagnoè pronto per spingere la palla in rete. Al 25? gli ospiti reclamano un calcio di rigore per fallo di mano in area rossoblù. (vallesina.tv)