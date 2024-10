“Porta rispetto”. Grande Fratello, clima esasperato tra Yulia e Jessica: lite choc nella notte (Di domenica 6 ottobre 2024) Occhi di fuoco e parole pesanti. Sono ancora scintille tra le due protagoniste dell’attuale edizione del Grande Fratello. Come molti sanno Jessica Morlacchi e Yulia Naomi Bruschi già in una delle ultime puntate, durante una pausa pubblicitaria, si sono scambiate diversi insulti. In particolare la prima se n’è uscita con frasi come “Mettiti la minigonna e vatti a fare un giro” e “disgraziata”. Yulia ha risposto colpendo sul personale e tirando in ballo i disturbi alimentari di Jessica con commenti provocatori come “Vai a mangiare te”. Insomma, non un bello spettacolo. Ma d’altra parte, non nascondiamoci dietro la solita ipocrisia, sono anche ‘tristi’ momenti come questo che attirano gli spettatori che adorano ‘teatrini’ del genere. O no? Ecco, ora ne arriva un altro. Di teatrino, s’intende. Leggi anche: “Cacciatela subito”. (Di domenica 6 ottobre 2024) Occhi di fuoco e parole pesanti. Sono ancora scintille tra le due protagoniste dell’attuale edizione del. Come molti sannoMorlacchi eNaomi Bruschi già in una delle ultime puntate, durante una pausa pubblicitaria, si sono scambiate diversi insulti. In particolare la prima se n’è uscita con frasi come “Mettiti la minigonna e vatti a fare un giro” e “disgraziata”.ha risposto colpendo sul personale e tirando in ballo i disturbi alimentari dicon commenti provocatori come “Vai a mangiare te”. Insomma, non un bello spettacolo. Ma d’altra parte, non nascondiamoci dietro la solita ipocrisia, sono anche ‘tristi’ momenti come questo che attirano gli spettatori che adorano ‘teatrini’ del genere. O no? Ecco, ora ne arriva un altro. Di teatrino, s’intende. Leggi anche: “Cacciatela subito”. (Caffeinamagazine)

