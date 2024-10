Peste Suina Africana, Bocchi: "Sì alla caccia al cinghiale" (Di domenica 6 ottobre 2024) La nuova ordinanza emanata dal Commissario Straordinario per la Peste Suina Africana (PSA) prevede restrizioni per agricoltori e allevatori ma ha soprattutto introdotto misure che, secondo Primao Bocchi, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale, "influenzano e modificano le (Di domenica 6 ottobre 2024) La nuova ordinanza emanata dal Commissario Straordinario per la(PSA) prevede restrizioni per agricoltori e allevatori ma ha soprattutto introdotto misure che, secondo Primao, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale, "influenzano e modificano le (Parmatoday)

Parmatoday - Peste Suina Africana Bocchi | Sì alla caccia al cinghiale

Peste suina, Coldiretti: "Subito indennizzi e stop rate mutui per gli allevamenti colpiti" - Garantire gli indennizzi per i danni diretti e indiretti agli allevamenti colpiti dalla Peste suina africana e la sospensione immediata del pagamento delle rate dei mutui. Sono queste le richieste avanzate dalla Coldiretti nel corso del secondo incontro, dopo quello di circa un mese fa, con il... (Novaratoday)

Lotta alla peste suina, barriere sulle strade per fermare i capi infetti - Firmata dal commissario straordinario alla peste suina africana Giovanni Filippini, è ora pubblicata in Gazzetta Ufficiale e contiene le linee guida sulle misure di biosicurezza per gli abbattimenti di cinghiali selvatici nelle zone soggette a restrizione per Psa e nella zona di Controllo ... (Quotidiano)

Peste suina, l’allarme degli esperti. “Subito abbattimenti e barriere. Problema di interesse nazionale” - Nonostante la platea fosse nutrita di cacciatori ha aggiunto: “Il vostro è un hobby, ma pensate al disastro che la Peste suina sta creando per esempio dall’altro versante della Cisa, dove ci sono 26mila allevamenti di suini e da luglio a settembre nella sola pianura Padana circa 100mila suini sono ... (Lanazione)