Open Arms, Salvini: "Possono arrestare me, ma non intero popolo della Santa alleanza" (Di domenica 6 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Pontida, 06 ottobre 2024 In quel tribunale, se un giudice approvasse la condanna, in terzo grado finisci, in prigione. Anche se la giustizia deciderà questo, io varcherei il carcere a testa alta, processano una persona che ha fatto il suo dovere, non Possono fermare un popolo, non Possono fermare la Santa alleanza dei popoli europei che oggi nasce a Pontida". Conclude così il suo intervento a Pontida, il leader della Lega, Matteo Salvini, dopo aver parlato per circa 20 minuti dal palco, attorniato dai governatori, ministri e eurodeputati della Lega. Chiusi i microfoni partono le foto, tra cui quelle con Orban e gli altri ospiti stranieri che oggi hanno partecipato alla kermesse della Lega. Lega Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev (Di domenica 6 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Pontida, 06 ottobre 2024 In quel tribunale, se un giudice approvasse la condanna, in terzo grado finisci, in prigione. Anche se la giustizia deciderà questo, io varcherei il carcere a testa alta, processano una persona che ha fatto il suo dovere, nonfermare un, nonfermare ladei popoli europei che oggi nasce a Pontida". Conclude così il suo intervento a Pontida, il leaderLega, Matteo, dopo aver parlato per circa 20 minuti dal palco, attorniato dai governatori, ministri e eurodeputatiLega. Chiusi i microfoni partono le foto, tra cui quelle con Orban e gli altri ospiti stranieri che oggi hanno partecipato alla kermesseLega. Lega Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev (Liberoquotidiano)

Liberoquotidiano - Open Arms Salvini | Possono arrestare me ma non intero popolo della Santa alleanza

Open Arms, Fugatti a Pontida: "Salvini a processo per aver fatto gli interessi del Paese" - Noi siamo al suo fianco perché questa, come l'autonomia e il federalismo, è una battaglia della Lega" così Fugatti, governatore del Trentino Alto Adige, intervenendo dal palco di Pontida. Courtesy: Youtube Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev. Oggi celebriamo sì l'autonomia ... (Iltempo)

Open Arms, Zaia: "Giudice ha le carte per dire che non si deve procedere" - Lega Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev. (Agenzia Vista) Pontida, 06 ottobre 2024 "Andremo anche noi come parte lesa, in quanto è inaccettabile che una Regione a statuto speciale si batta perchè le Regioni a statuto ordinario non possano avere un pò di autonomia. Lo ha detto Luca Zaia, ... (Iltempo)

Pontida 2024 per la difesa dei confini e contro Open Arms: “No all’immigrazione clandestina e no ai processi contro chi ama il nostro Paese” - Puntiamo ai 5 milioni al referendum per il sì all’autonomia: ci vuole una Lega forte e unita. La sinistra fa solo falsa propaganda. La Lega chiama a raccolta i suoi e lo fa sul pratone che da sempre è teatro della storica manifestazione dei militanti del Carroccio. C’era chi parlava del blocco ... (Bergamonews)

Pontida, Viktor Orbán elogia Salvini: «L’eroe di cui l’Europa ha bisogno» - Il premier ungherese al raduno leghista: «Non dobbiamo uscire da Bruxelles ma entrare con forza, deve essere occupata». Il leader del Carroccio sul processo Open Arms: «Avanti a testa alta». Il tradiz ...(lettera43)

Riunione della Lega a Pontida: Orban partecipa insieme a Salvini. - Sicuramente! Ecco una possibile metadescription per l'articolo: "Leggi le dichiarazioni di Viktor Orban al raduno della Lega a Pontida, dove ha espresso il suo sostegno a Matteo Salvini riguardo al ca ...(notizie)

Lega, sono andati in tantissimi dall’Abruzzo a Pontida - PONTIDA – Grande presenza anche quest’anno della Lega Abruzzo a Pontida. In tantissimi tra simpatizzanti, dirigenti e amministratori, provenienti dalle quattro province della regione, hanno ...(ekuonews)