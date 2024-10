Musetti-Goffin oggi, ATP Shanghai: il nuovo orario dopo il rinvio. Programma, tv, streaming (Di domenica 6 ottobre 2024) La sfida tra Lorenzo Musetti e David Goffin, valida come secondo turno del Masters 1000 di Shanghai, non si è disputata nella giornata odierna a causa della forte pioggia che si è abbattuta sulla località cinese. Gli organizzatori sono stati così costretti a cancellare il Programma odierno e a rinviare la contesa a domani: il testa a testa tra il toscano e il belga andrà dunque in scena domenica 6 ottobre, sarà il secondo match sul Campo 6 a partire dalle ore 06.30 e inizierà dopo la conclusione di Thompson e Griekspoor. LA DIRETTA LIVE DI Musetti-Goffin (2° MATCH DALLE 6.30) Lorenzo Musetti partirà con i favori del pronostico, ma non dovrà sottovalutare un avversario rognoso. (Di domenica 6 ottobre 2024) La sfida tra Lorenzoe David, valida come secondo turno del Masters 1000 di, non si è disputata nella giornata odierna a causa della forte pia che si è abbattuta sulla località cinese. Gli organizzatori sono stati così costretti a cancellare ilodierno e a rinviare la contesa a domani: il testa a testa tra il toscano e il belga andrà dunque in scena domenica 6 ottobre, sarà il secondo match sul Campo 6 a partire dalle ore 06.30 e inizieràla conclusione di Thompson e Griekspoor. LA DIRETTA LIVE DI(2° MATCH DALLE 6.30) Lorenzopartirà con i favori del pronostico, ma non dovrà sottovalutare un avversario rognoso. (Oasport)

