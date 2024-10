Meloni e la tempesta delle chat private: lo sfogo contro gli eletti di Fratelli d’Italia (Di domenica 6 ottobre 2024) In un contesto politico già teso, la diffusione di certe conversazioni interne a Fratelli d’Italia ha scatenato polemiche, mettendo in evidenza il malcontento della leader verso alcuni dei suoi stessi alleati. Il caso è esploso quando diverse chat riservate tra Meloni e membri del suo partito sono s (Di domenica 6 ottobre 2024) In un contesto politico già teso, la diffusione di certe conversazioni interne aha scatenato polemiche, mettendo in evidenza il malcontento della leader verso alcuni dei suoi stessi alleati. Il caso è esploso quando diverseriservate trae membri del suo partito sono s (Ilgiornaleditalia)

Dentro le chat di Fratelli d’Italia, la furia di Meloni: “Mollerò per questo” - La sottosegretaria Wanda Ferro ha scritto alla premier: “Immagino come ti senti”, un messaggio di comprensione che è stato seguito dalla reazione della collega Paola Frassinetti, sottosegretaria all’Istruzione, che ha espresso la sua “rabbia e delusione” per l’accaduto. La presidente del ... (Thesocialpost)