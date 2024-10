Malore in azienda, operaio si accascia e muore (Di domenica 6 ottobre 2024) A perdere la vita, nonostante il celere intervento di medico e infermieri del Suem, è stato Fabio Santin, un operaio di 51 anni (Di domenica 6 ottobre 2024) A perdere la vita, nonostante il celere intervento di medico e infermieri del Suem, è stato Fabio Santin, undi 51 anni (Imolaoggi)

Imolaoggi - Malore in azienda operaio si accascia e muore

Malore fatale in azienda, operaio si accascia a terra e muore - Si è improvvisamente accasciato a terra, colpito da un Malore improvviso, sotto lo sguardo atterrito dei colleghi di lavoro che hanno lanciato l'allarme al 118, tentando poi di fare il possibile per evitare la tragedia che si stava materializzando di fronte ai loro occhi. L'episodio è avvenuto... (Pordenonetoday)

Operaio in trasferta stroncato da malore nel b&b - Un Operaio di 65 anni, residente ad Aversa, è morto mentre si trovava in trasferta per lavoro a Codogno, in provincia di Lodi. Lo riferisce Il Cittadino. L'uomo, Luigi Trieste, faceva parte della squadra di trasfertisti che da alcune settimane sta effettuando i lavori di riqualificazione... (Casertanews)

Esplode il motore della barca durante la gita, Giovanni muore dopo due mesi di agonia: pochi giorni fa aveva perso suo padre - Muore dopo due mesi di agonia in ospedale. Giovanni Casano, operaio di 48 anni, era rimasto ferito gravemente lo scorso 4 agosto su una barca ...(msn)

Malore dopo la truffa, anziana in fin di vita. La figlia: «Atto orribile, i miei genitori sconvolti. In ansia per la mamma» - RONCADE - «È stato un episodio bruttissimo, che ha sconvolto i miei genitori, soprattutto mia mamma, che ne ha risentito fisicamente. Ha avuto conseguenze che vanno oltre a danno ...(ilgazzettino)