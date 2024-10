Lazio-Empoli 1-1: la sblocca Esposito, pareggia Zaccagni / Diretta (Di domenica 6 ottobre 2024) Roma, 6 ottobre 2024 – L’Empoli all’Olimpico sfida la Lazio per la settima giornata di Serie A. Segui qui la Diretta (Sport.quotidiano) (Di domenica 6 ottobre 2024) Roma, 6 ottobre 2024 – L’all’Olimpico sfida laper la settima giornata di Serie A. Segui qui la

Lazio-Empoli come vederla oggi in tv? Canale, orario e diretta streaming Serie A 2024/2025 - The post Lazio-Empoli come vederla oggi in tv? Canale, orario e diretta streaming Serie A 2024/2025 appeared first on SportFace. Il fischio d’inizio all’Olimpico di Roma è in programma alle ore 15:00 di domenica 6 ottobre. La squadra di Baroni viaggia sulle ali dell’entusiasmo e vuole vincere ... (Sportface)