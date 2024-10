La Scafatese fa manita, battuto anche il Paternò: decidono Potenza e Albadoro (Di domenica 6 ottobre 2024) Quinta vittoria in campionato e nuovo segnale lanciato alle avversarie. La Scafatese non si ferma e allo Stadio Vitiello batte anche il Paternò. Le reti di Potenza e Albadoro consegnano il successo a mister Franco Fabiano, i canarini salgono a quota 15 punti in classifica. Pronti via e (Di domenica 6 ottobre 2024) Quinta vittoria in campionato e nuovo segnale lanciato alle avversarie. Lanon si ferma e allo Stadio Vitiello batteil. Le reti diconsegnano il successo a mister Franco Fabiano, i canarini salgono a quota 15 punti in classifica. Pronti via e (Salernotoday)

Salernotoday - La Scafatese fa manita battuto anche il Paternò | decidono Potenza e Albadoro

La Scafatese vince all'esordio in campionato, poker all'Acireale: show di Foggia, in gol anche Albadoro - Vittoria e tre punti conquistati all’esordio in campionato, la Scafatese batte l’Acireale allo Stadio Vitiello e inizia il suo cammino in Serie D con una prestazione convincente. La formazione di Franco Fabiano, reduce dal trionfo di Coppa contro la Puteolana, si assicura il successo al debutto... (Salernotoday)

La Scafatese fa manita, battuto anche il Paternò: decidono Potenza e Albadoro - Quinta vittoria in campionato e nuovo segnale lanciato alle avversarie. La Scafatese non si ferma e allo Stadio Vitiello batte anche il Paternò. Le reti di Potenza e Albadoro consegnano il successo a ...(salernotoday)

LIVE TUTTOREGGINA! Reggina-Acireale 0-1: GARA SOSPESA DEFINITIVAMENTE PER MALORE ALL'ARBITRO - 8' - Vesprini recupera la sfera e serve Ba in mezzo al campo, palla allargata a sinistra per Giuliodori, che va al tiro, pallone sul fondo. Reggina che prende subito in mano le redini della gara.(tuttoreggina)

La Reggina va all’assalto dell’Acireale LE PROBABILI FORMAZIONI - Gara assolutamente da vincere per rimanere attaccati alla battistrada Scafatese. La Reggina è determinata a superare l’ostico Acireale, anche in vista della trasferta di Siracusa. Appuntamento alle 15 ...(reggio.gazzettadelsud)