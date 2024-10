Italgas compra la concorrente 2i rete gas per 5 miliardi e diventa primo distributore europeo (Di domenica 6 ottobre 2024) Italgas (controllata al 26% da Cassa depositi e prestiti e al 13% da Snam) ha comprato per 5 miliardi di euro le partecipazioni in 2i rete gas di F2i (sempre galassia Cdp) e Finavias. L’operazione dovrebbe concludersi nella prima metà del 2025, in attesa dell’approvazione normativa. Italgas, il principale operatore di gas in Italia e Grecia, finanzierà l’acquisto transazione con un prestito ponte sottoscritto dalla banca statunitense JPMorgan. Il prestito sarà sindacato alle banche finanziatrici e sarà anche rifinanziato tramite un’emissione di diritti pari a 1 miliardo di euro. (Di domenica 6 ottobre 2024)(controllata al 26% da Cassa depositi e prestiti e al 13% da Snam) hato per 5di euro le partecipazioni in 2igas di F2i (sempre galassia Cdp) e Finavias. L’operazione dovrebbe concludersi nella prima metà del 2025, in attesa dell’approvazione normativa., il principale operatore di gas in Italia e Grecia, finanzierà l’acquisto transazione con un prestito ponte sottoscritto dalla banca statunitense JPMorgan. Il prestito sarà sindacato alle banche finanziatrici e sarà anche rifinanziato tramite un’emissione di diritti pari a 1 miliardo di euro. (Ilfattoquotidiano)

