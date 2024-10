Il Milan tradito dai suoi senatori (Di domenica 6 ottobre 2024) La notte di Firenze gela le speranze del Milan di poter andare alla sosta con la lettera di guarigione dopo l'avvio incubo della stagione. Non è bastata la vittoria nel derby incastonata in mezzo a Venezia e Lecce. Il ko a Leverkusen poteva essere classificato come incidente di percorso sul campo di una grande del calcio europeo, peraltro con prestazione confortante una volta scrollatasi di dosso la paura. A Firenze no. E' stato un passo indietro netto in una partita condizionata dai continui episodi e piena di errori, troppi, dei rossoneri. I rigori parati da De Gea in versione tempi passati, più un paio di altri miracoli dello spagnolo che ha fermato tutto quello che poteva fermare, non devono ingannare. (Di domenica 6 ottobre 2024) La notte di Firenze gela le speranze deldi poter andare alla sosta con la lettera di guarigione dopo l'avvio incubo della stagione. Non è bastata la vittoria nel derby incastonata in mezzo a Venezia e Lecce. Il ko a Leverkusen poteva essere classificato come incidente di percorso sul campo di una grande del calcio europeo, peraltro con prestazione confortante una volta scrollatasi di dosso la paura. A Firenze no. E' stato un passo indietro netto in una partita condizionata dai continui episodi e piena di errori, troppi, dei rossoneri. I rigori parati da De Gea in versione tempi passati, più un paio di altri miracoli dello spagnolo che ha fermato tutto quello che poteva fermare, non devono ingannare. (Panorama.it)

