Il Maradona sempre pieno per il Napoli di Conte che in casa ha vinto sei partite su sei (CorSport)

A differenza dell'anno scorso, dove il Napoli faticava ad ottenere buoni risultati nelle partite casalinghe, quest'anno il Maradona sembra di nuovo una sentenza per gli avversari. La squadra di Conte ha ottenuto 6 vittorie su 6 in casa. Scrive il Corriere dello Sport: "Dev'essere stato bravo a trovare l'interruttore giusto, Antonio Conte, capace di «riaccendere la passione» al Maradona dove la luce si era spenta d'improvviso. In sei partite il Napoli ha fatto il pieno di vittorie, punti e tifosi. Lo stadio è sempre stato pieno. Circa trecentomila presenze complessive, oltre cinquantamila contro il Como, altro sold-out stagionale aspettando i big-match. Cos'è cambiato da un anno all'altro? Il ritrovato entusiasmo non è solo figlio del primo posto in classifica. Il pienone era stato registrato già il 10 agosto col Modena per i preliminari di Coppa Italia.

