Francesca Piccinini a Paderno, dà il via alla corsa di Amiche per mano: “Campionesse oggi siete voi” (Di domenica 6 ottobre 2024) Francesca Piccinini al fianco di Amiche per mano a Paderno Dugnano. La campionessa azzurra di pallavolo ha dato il via alla corsa per la lotta al tumore al seno. Francesca Piccinini a Paderno con Amiche per mano Questa mattina si è corsa l’ottava edizione dell’iniziativa in rosa con Amiche per mano. L’associazione da anni promuove (Di domenica 6 ottobre 2024)al fianco diperDugnano. La campionessa azzurra di pvolo ha dato il viaper la lotta al tumore al seno.conperQuesta mattina si èl’ottava edizione dell’iniziativa in rosa conper. L’associazione da anni promuove (Ilnotiziario)

Volley Talmassons, gli auguri speciali di Francesca Piccinini per l’esordio in A1 - Francesca Piccinini non ha certo bisogno di presentazioni: attualmente vanta il record di presenze in Serie A (686 e 630 partite giocate. . . . Cinque scudetti, quattro edizioni della Coppa Italia, 5 della Supercoppa Italiana, 7 Champions League, una Coppa CEV, senza dimenticare i trionfi in ... (Udinetoday)

Moki De Gennaro e il doppio record ancora lontano per “colpa" di Francesca Piccinini - Il mitico Enzo Ferrari amava ripetere che il secondo è il primo degli ultimi, ma ci sono due “secondi posti” della neo-campionessa olimpica Monica De Gennaro a cui tanti appassionati di pallavolo vorrebbero essere accostati. La medaglia d’oro conquistata a Parigi 2024 è di sicuro la ciliegina... (Trevisotoday)

“Egonu è una delle giocatrici più forti, ma c’è bisogno di tutti in uno sport di squadra”: l’opinione di Francesca Piccinini - Oggi vedo una Paola serena, a disposizione della squadra”. Francesca Piccinini, un simbolo indelebile della pallavolo italiana e mondiale. Paola è una delle giocatrici più forti, ma c’è bisogno di tutti in uno sport di squadra. Faccio altre cose extra sport, extra volley e nel tempo libero gioco a ... (Ilfattoquotidiano)