Fortitudo perde anche a Rimini 74-66

(Di domenica 6 ottobre 2024), 6 ottobre 2024 – Seconda sfida e secondo ko consecutivo per unasottotono che cede 74-66 al PalaFlaminio in casa di. Prestazione negativa per Matteo Fantinelli e compagni che avanti +9 all’intervallo calano vistosamente nella ripresa cedendo ad unache, nonostante la formazione rimaneggiata, lotta e alla fine conquista con merito la sua terza vittoria consecutiva. Per la Effe dopo Milano arriva così un nuovo ko mentre mercoledì sarà già tempo di recupero, con la sfida in programma al PalaDozza, con Orzinuovi. Manca Aradori, ma rientrato Mian per unache non ha avuto l’atteggiamento giusto.senza Robinson e con Tomassini a referto ad onor di firma invece si è compattata intorno a Johnson e ha centrato una meritatissima vittoria. (Sport.quotidiano)