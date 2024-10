Fisco e tasse scattano i nuovi scaglioni | ancora uno stravolgimento per gli italiani scopri quanto dovrai pagare

(Di domenica 6 ottobre 2024)un duro colpo per le famiglie italiane, unogenerale perconcernee pagamenti per il nuovo anno. Negli ultimi due anni la situazione generale tra aumenti e problematiche relative alle accise è diventata piuttosto ingestibile e ora sta per cambiare nuovamente, con un annuncio che riguarda il nuovo anno e nello specifico il pagamento dell’Irpef. Questa novità non farà molto piacere a coloro che dovranno affrontare variazioni significative dal punto di vista fiscale, facendo dunque fronte a una maggiorazione che andrà ad incidere sulle casse e sulla gestione familiare, a fronte di stipendi che non sembrano invece decollare. (Velvetmag)