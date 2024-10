Festa all’Arena ma per ‘soli’ 7915 I prezzi troppo alti scoraggiano Ma ora c’è il break ripartono i lavori

(Di domenica 6 ottobre 2024) di Michele Bufalino PISA Atmosfera delle grandi occasioni, ma solo a metà,Garibaldi. Il caldo clima da capolista che si è respirato allo stadio non è stato corrisposto dal numero di biglietti venduti, conspettatori. Oltre ai 4900 abbonati sono stati venduti infatti solo 2500 biglietti più altri 500 omaggi, facendo di Pisa-Cesena la sfida meno seguita dell’anno. Iinfatti (82 euro solo per la tribuna superiore), hanno condizionato la marcia di avvicinamento al match. I tifosi nerazzurri intanto si riprendono la loro casa dopo l’ultima gara disputata nello stadio pisano da parte della Carrarese che, contro la Reggiana, ha salutato l’impianto e la città con uno striscione: "Ringraziamo per l’ospitalità Pisa e i suoi ultrà". (Lanazione)