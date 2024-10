Empoli, D'Aversa: "Il gol di Zaccagni oltre il recupero. Provocazioni della Lazio? Da Pedro non mi aspetto che..." (Di domenica 6 ottobre 2024) Dopo la sconfitta contro la Lazio, l`allenatore dell`Empoli Roberto D`Aversa ha parlato ai microfoni di Dazn e in conferenza stampa. RIMPIANTI - (Di domenica 6 ottobre 2024) Dopo la sconfitta contro la, l`allenatore dell`Roberto D`ha parlato ai microfoni di Dazn e in conferenza stampa. RIMPIANTI - (Calciomercato)

Lazio-Empoli, Baroni: “Vittoria voluta, squadra determinata” - “Abbiamo preso gol anche per colpa del campo, c’è stata una scivolata di Provedel. È questo che dobbiamo trasmettere ai nostri tifosi. A dirlo è stato l’allenatore della Lazio, Marco Baroni, ai microfoni di Dazn, al termine della partita vinta per 2-1 contro l’Empoli. Loro non hanno mai tirato in ... (Sportface)

Lazio-Empoli 2-1, Zaccagni e Pedro in coro: “Contenti per la vittoria” - The post Lazio-Empoli 2-1, Zaccagni e Pedro in coro: “Contenti per la vittoria” appeared first on SportFace. Trasmettiamo in campo quello che proviamo durante la settimana. Intervistato anche il match winner Pedro: “Sono molto contento per la vittoria, la cosa più importante è la prestazione di ... (Sportface)

La Lazio ringrazia 'il vecchio' Pedro, 2-1 in rimonta sull'Empoli - I toscani, però, sono più cinici e alla prima vera occasione da rete passano in vantaggio al 9' con Sebastiano Esposito: l'attaccante anticipa Romagnoli e sfrutta uno scivolone di Provedel per insaccare in rete di testa su assist di Pezzella. Il tabellino Lazio (4-2-3-1): Provedel 5; Lazzari ... (Agi)

Empoli, Esposito: "Dovevamo gestire alcuni momenti" - Dopo la sconfitta contro la Lazio, in conferenza stampa è intervenuto l'attaccante dell'Empoli, e autore del gol momentaneo vantaggio toscano, Sebastiano Esposito: "Dovevamo gestire meglio alcuni ...(lalaziosiamonoi)

Lazio-Empoli, Romagnoli a LSC: “Ivan me l’ha chiamata. Ci ha in****to tutti” - Le parole del calciatore biancoceleste, intervenuto poco dopo il triplice fischio del match direttamente dalla pancia dello stadio Olimpico ...(cittaceleste)

