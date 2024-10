Donna ritrovata morta nel campo e con una ferita alla testa, era scomparsa da casa: il mistero nell'Aretino (Di domenica 6 ottobre 2024) Per il ritrovamento del corpo di una Donna scomparsa da ieri, 5 ottobre, nell'Aretino, non viene esclusa l'ipotesi di un omicidio. L'hanno trovata morta in un campo di Foiano della Chiana (Di domenica 6 ottobre 2024) Per il ritrovamento del corpo di unada ieri, 5 ottobre,, non viene esclusa l'ipotesi di un omicidio. L'hanno trovatain undi Foiano della Chiana (Leggo)

Leggo - Donna ritrovata morta nel campo e con una ferita alla testa era scomparsa da casa | il mistero nell' Aretino

Donna ritrovata morta nel campo e con una ferita alla testa, era scomparsa da casa: il mistero nell'Aretino - Per il ritrovamento del corpo di una Donna scomparsa da ieri, 5 ottobre, nell'Aretino, non viene esclusa l'ipotesi di un omicidio. L'hanno trovata morta in un campo di Foiano della Chiana... (Leggo)

Donna ritrovata morta in un campo e con la testa fracassata, era scomparsa da casa: il mistero nell'Aretino - Per il ritrovamento del corpo di una Donna scomparsa da ieri nell'Aretino, non viene esclusa l'ipotesi di un omicidio. L'hanno trovata morta in un campo di Foiano della Chiana (Arezzo)... (Leggo)

Donna trovata morta nelle campagne di Foiano della Chiana: ipotesi omicidio - . Il cadavere è stato scoperto non lontano dall’abitazione, nascosto tra la vegetazione. Una Donna di 72 anni è stata trovata morta nella notte tra sabato 5 e domenica 6 ottobre nelle campagne di Foiano della Chiana. Gli inquirenti sospettano si tratti di omicidio, data la ferita alla testa. ... (Lortica)

Arezzo, donna scomparsa trovata morta in un campo: ipotesi omicidio - Le indagini sono in corso e le cause della morte non sono ancora state chiarite: tra le ipotesi al vaglio c’è anche quella dell’omicidio. La ricostruzione dei fatti Secondo quanto ricostruito dai ...(tg24.sky)

Donna ritrovata morta nel campo e con una ferita alla testa, era scomparsa da casa: il mistero nell'Aretino - Per il ritrovamento del corpo di una donna scomparsa da ieri, 5 ottobre, nell'Aretino, non viene esclusa l'ipotesi di un omicidio. L'hanno trovata morta in un campo di Foiano della ...(leggo)

Psicoterapeuta trovata morta nel campo, ipotesi omicidio a Foiano della Chiana - Letizia Giordani, 72 anni, aveva una profonda ferita alla testa. L’allarme dato dal marito: non vedendola rientrare per cena ha chiesto aiuto alla figlia che vive all’estero ...(lanazione)