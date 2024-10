Dall’autonomia differenziata alle banche | le parole di Salvini al raduno di Pontida

(Di domenica 6 ottobre 2024) “Non è reato difendere i confini”. E’ questo lo slogan del comizio leghista di, paesino della bergamasca, che ha visto protagonista il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo. L’edizione numero 36 della kermesse, iniziata oggi, ha coinvolto i partiti confluiti nei Patrioti d’Europa. Tra gli invitati, oltre al primo ministro ungherese Viktor Orban, il portavoce di Vox, Jose Antonio Fuster, l’olandese Geert Widers, il portoghese Andrè Ventura di Chega e l’austriaca Marlene Svazek di Fpo. Tra gli interventi anche quello di Marine Le Pen, che ha mandato un videomessaggio, e del generale Roberto Vannacci, al debutto dopo l’elezione al Parlamento europeo con i voti della Lega. LediIl primodirisale al 1990 per volere del fondatore della Lega Nord Umberto Bossi, mentreha partecipato per la prima volta come segretario nel 2014. (Quifinanza)