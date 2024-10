Case e classe energetica: quali sono le province più virtuose. E quelle più sprecone (Di domenica 6 ottobre 2024) Martedì 15 ottobre si potranno accendere gli impianti di riscaldamento in tutte le province della Lombardia, per un massimo di 14 ore al giorno. La regione, infatti, rientra quasi interamente nelle zona E, la quinta delle sei fasce con cui è stata suddivisa l’Italia per regolarizzare l’inizio e la fine della stagione termica. Il criterio utilizzato è stato il rapporto tra gradi e giorni: dove la temperatura è più alta il periodo si accorcia, mentre, al contrario, nelle zone dove prevalgono le giornate con temperature più basse si allunga. In provincia di Sondrio, ad esempio, diversi comuni rientrano nella zona F, quella dove non sono previsti limitazioni. sono le aree montane: qui la stagione termica è già iniziata a seconda delle disposizioni annunciate con le ordinanze dei singoli Comuni. (Di domenica 6 ottobre 2024) Martedì 15 ottobre si potranno accendere gli impianti di riscaldamento in tutte ledella Lombardia, per un massimo di 14 ore al giorno. La regione, infatti, rientra quasi interamente nelle zona E, la quinta delle sei fasce con cui è stata suddivisa l’Italia per regolarizzare l’inizio e la fine della stagione termica. Il criterio utilizzato è stato il rapporto tra gradi e giorni: dove la temperatura è più alta il periodo si accorcia, mentre, al contrario, nelle zone dove prevalgono le giornate con temperature più basse si allunga. In provincia di Sondrio, ad esempio, diversi comuni rientrano nella zona F, quella dove nonprevisti limitazioni.le aree montane: qui la stagione termica è già iniziata a seconda delle disposizioni annunciate con le ordinanze dei singoli Comuni. (Ilgiorno)

