Campionati Italiani 10 Km | Arezzo celebra nuovi campioni nel podismo

(Di domenica 6 ottobre 2024) Un autentico spettacolo nel cuore dicon i10 chilometri su strada dicon arrivo in via Roma e percorso disegnato su un circuito nel centro cittadino. Spettacolo tecnico e di pubblico. Pregevole l’organizzazione dell’UP Policiano con in testa Fabio Sinatti.nazionali per le categorie più attese Francesco Guerra in campo maschile e Valentina Gemetto in quella femminile anche se le gare a livello assoluto sono state vinte da stranieri, il burundiano Ntakarutimana e dalla sua connazionale Francine Niyomukunzi. Guerra, romano di Frascati, 24 anni, tesserato per il Parco Alpi Apuane era considerato un outsider, ma ha battuto i grandi favoriti Johanes Chiappinelli e il primatista italiano di maratona Iliass Aouani, rispettivamente secondo e terzo. (Lortica)