Camila Giorgi a Verissimo: “Stufa del tennis, non sono scappata” (Di domenica 6 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Mi ero stancata di questa vita, non sono scappata". Camila Giorgi, 32 anni, a Verissimo racconta il 'misterioso' addio al tennis. L'addio risale a maggio, con quella che alcuni media hanno definito una 'fuga'. Nessuna traccia dell'atleta, un ritiro senza un annuncio ufficiale. "Avevo pianificato il mio ritiro, era tutto pronto per l'annuncio. Camila Giorgi a Verissimo: “Stufa del tennis, non sono scappata” L'Identità. (Di domenica 6 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Mi ero stancata di questa vita, non"., 32 anni, aracconta il 'misterioso' addio al. L'addio risale a maggio, con quella che alcuni media hanno definito una 'fuga'. Nessuna traccia dell'atleta, un ritiro senza un annuncio ufficiale. "Avevo pianificato il mio ritiro, era tutto pronto per l'annuncio.: “del, non” L'Identità. (Lidentita)

Lidentita - Camila Giorgi a Verissimo | Stufa del tennis non sono scappata

Camila Giorgi, la Toffanin la incalza: “Anche con noi eri sparita” - Come mai ho lasciato l’Italia? Io sono sempre andata avanti e indietro dall’America all’Italia. Da anni volevo abbandonare il tennis. L’ex campionessa di tennis ha risposto: “Questo è quello che hanno raccontato e mi è dispiaciuto. Nessuno sapeva del tuo addio al tennis e hai lasciato l’Italia, ... (Biccy)

"Ecco perché ho chiuso con il tennis". La confessione di Camila Giorgi - Ospite di Verissimo, Camila Giorgi riappare davanti alle telecamere raccontando la sua vita negli ultimi mesi, la scelta di ritirarsi dal tennis e il caso dei falsi vaccini anti-Covid. (Ilgiornale)

Camila Giorgi a Verissimo: “Stufa del tennis, non sono scappata” - (Adnkronos) – "Mi ero stancata di questa vita, non sono scappata". Camila Giorgi, 32 anni, a Verissimo racconta il 'misterioso'… L'articolo Camila Giorgi a Verissimo: “Stufa del tennis, non sono scappata” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)

Camila Giorgi a Verissimo: «Nessuna fuga per questioni fiscali. Una terza persona gestiva le nostre pratiche. Anche mio padre è una vittima» - «La mia non è stata una fuga, vengo sempre in Italia». Camila Giorgi racconta la sua verità a Verissimo. Il suo ritiro dal tennis è stato scoperto proprio quando la Guardia di finanza cercava di ...(ilmessaggero)

"Ecco perché ho chiuso con il tennis". La confessione di Camila Giorgi - Ospite di Verissimo, Camila Giorgi riappare davanti alle telecamere raccontando la sua vita negli ultimi mesi, la scelta di ritirarsi dal tennis e il caso dei falsi vaccini anti-Covid ...(ilgiornale)

Camila Giorgi: l’ex tennista racconta la sua nuova vita lontana dai campi di gioco - Camila Giorgi racconta il suo ritiro dal tennis, le accuse di evasione fiscale e le controversie sulla vaccinazione anti Covid, mentre inizia una nuova vita negli Stati Uniti con il fidanzato.(ecodelcinema)