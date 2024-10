Bus turistici sempre nel mirino Varata la vigilanza notturna

(Di domenica 6 ottobre 2024) Montecatini Terme (Pistoia), 6 ottobre 2024 – “Il Comune ha avviato, attraverso Montecatini Parcheggi, un nuovo servizio sperimentale diper gli spazi di sosta dei bus, attivo fino al 31 dicembre. L’attività sarà garantita ogni notte presso al parcheggio dietro allo stadio comunale Daniele Mariotti, tranne il mercoledì , quando sarà fatto al parcheggio dell’ippodromo, con controlli regolari tra le 22 e le 7”. L’annuncio arriva dall’amministrazione che offre così un nuovo contributo per la sicurezza in città, andando a tutelare i pullman dei gruppi, al momento i principali clienti delle strutture ricettive cittadine. Per le imprese cittadine, in attesa di una rinascita del termalismo, questo è il pane quotidiano. L’amministrazione ha quindi deciso di intervenire in base alle sue possibilità. (Lanazione)