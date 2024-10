Al Nassr Cristiano Ronaldo spinge per l’arrivo di De Bruyne | pronta offerta da un milione a settimana

(Di domenica 6 ottobre 2024) Kevin Deè finito nel mirino dell’Al, club dell’Arabia Saudita, che la prossima estate potrebbe decidere di fare un’. Il centrocampista belga è infatti in scadenza di contratto con il Manchester City e non ha ancora deciso il futuro. Secondo quanto riportato dal Mirror, a indossare i panni dell’agente e insistere per far sì che la trattativa vada in porto sarebbe, che sta consigliando ai vertici del club di convincere Dea trasferirsi in Medio Oriente, così da rinforzare ulteriormente la squadra. Il tabloid britannico aggiunge che l’per il calciatore belga sarebbe di undi euro a. Una cifra verosimilmente lontana dalla quella che potrebbe proporgli il Manchester City in caso di rinnovo. Alperdi Deda unSportFace. (Sportface)