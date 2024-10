Addio a Sammy Basso si spegne a 28 anni il simbolo della lotta contro la progeria

(Di domenica 6 ottobre 2024) Si è spento, una figura nota in Italia e nel mondo per la sua straordinaria testimonianza come malato di, una rara malattia genetica che causa l’invecchiamento precoce., nato il 1 dicembre 1995, è scomparso sabato 5 ottobre 2024 all’età di 28, poco dopo il suo ritorno da un viaggio in Cina, durato alcune settimane. Una vita straordinariaogni sfida Il volto diha rappresentato la resilienza, la capacità di credere nei propri sogni nonostante le difficoltà. La sua vita è stata una testimonianza di determinazione e speranza., infatti, non si è mai lasciato fermare dalla sua condizione: ha viaggiato, studiato, conseguito la laurea e si è impegnato attivamente nella divulgazione scientifica sulla