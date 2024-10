Truffano un' anziana con il trucco del finto carabiniere | due in manette

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 5 ottobre 2024) Siena, 5 ottobre 2024 - I carabinieri della compagnia di Poggibonsi hanno arrestato in flagranza di reato due persone, nel pomeriggio del 3 ottobre, per tentata estorsione aggravata con la tecnica del “e dell’incidente stradale” ai danni di una personadi Monteriggioni. Il modus operandi che sarebbe stato utilizzato dagli arrestati è noto ed è già stato riscontrato nei numerosissimi casi denunciati in passato, sia nella provincia di Siena che sul territorio nazionale: unavvocato contatta al telefono la vittima, generalmente una persona, e comunica che un congiunto ha causato un grave incidente, trovandosi presso una caserma dell’Arma dei carabinieri in stato di fermo/arresto.