Trivelle anti bradisismo nei Campi Flegrei una risposta al vulcanologo Mastrolorenzo

(Di sabato 5 ottobre 2024) Tempo di lettura: 5 minutidi Benedetto De Vivo* e Annamaria Lima** Leggiamo senza alcuna sorpresa che unlocale (G.), interviene su quanto proposto da Lima A., Bodnar R.J, De Vivo B., Spera F.J, Belkin H.E., 2024. The “breathing” Earth (la terra che respira) at Solfatara-Pisciarelli (, southern Italy) during 2005-2024: Nature’s way of attenuating the effects of bradyseism through gradual and episodic release of subsurface pressure. American Mineralogist. https://doi.org/10.2138/am-2024-9516. Rispondiamo di seguito alle considerazioni di, che certamente è noto su stampa locale per suoi interventi catastrofisti, nei quali annuncia un giorno si e un giorno no, una imminente catastrofica eruzione pliniana, che distruggerebbe NON solo ima intera città di Napoli e provincia.