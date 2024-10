Meloni “furiosa” per diffusione chat private di Fdi su elezione giudice consulta: “Mollerò per questo, so chi è l'infame” (Di sabato 5 ottobre 2024) Giorgia Meloni ha mostrato tutto il suo “sdegno” per la fuga di notizie che l'ha coinvolta e che ha portato allo “scandalo” sull'elezione del nuovo giudice della consulta, posto ormai vacante da 10 mesi. La Meloni non sopporterebbe l'idea che sui giornali finiscano le comunicazioni interne dei parla Ilgiornaleditalia.it - Meloni “furiosa” per diffusione chat private di Fdi su elezione giudice consulta: “Mollerò per questo, so chi è l'infame” Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di sabato 5 ottobre 2024) Giorgiaha mostrato tutto il suo “sdegno” per la fuga di notizie che l'ha coinvolta e che ha portato allo “scandalo” sull'del nuovodella, posto ormai vacante da 10 mesi. Lanon sopporterebbe l'idea che sui giornali finiscano le comunicazioni interne dei parla

Giudice della Corte Costituzionale - le opposizioni non votano. Schlein : "Non partecipiamo se Meloni pensa che le istituzioni siano di sua proprietà" - Sia nella maggioranza, dove la fuga di notizie sui. L'obiettivo di Giorgia Meloni di fare eleggere Francesco Saverio Marini , consigliere giuridico di Palazzo Chigi, come giudice della Corte costituzionale, è appeso a una votazione sul filo. La vigilia è stata caratterizzata da una certa tensione. (Gazzettadelsud.it)

Il caso delle chat di Fdi sul blitz per l’elezione del giudice costituzionale che hanno fatto irritare Meloni - È gravissimo anche solo averlo appreso dalla stampa. A quel punto è intervenuto anche Guido Crosetto con questo messaggio, sempre riportato dal Fatto:«Beh, però penso che lavorandoci un po’ gli o l’infame si trova». L’irritazione di Meloni dopo il messaggio uscito dalla chat: «Mollerò per ... (Lettera43.it)