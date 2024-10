Medio Oriente Tajani | Giusto manifestare non esaltare l’antisemitismo

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 5 ottobre 2024) MILANO – “Il ministro Piantedosi ha ragione: non si puo’ trasformare una legittima manifestazione a favore della Palestina in una esaltazione dele di un’azione terroristica che ha provocato migliaia di morti”. Lo ha detto il vice premier e ministro degli Affari Esteri, Antonio, a margine della giornata dell’economia organizzata da Forza Italia a Milano. “Dobbiamo garantire la sicurezza di tutti i luoghi di culto ebraici e mi auguro che prevalga il buon senso: e’ inaccettabile trasformare manifestazioni di libero pensiero in manifestazioni in cui si indica al pubblico ludibrio una persona come la senatrice Segre, che e’ un’immagine emblematica della lotta contro il nazifascismo, cosi’ come non e’ accettabile additarla come pericolosa agente sionista o fare lo stesso con persone che sono di origine ebraica”, ha aggiunto.