Karchouni | Molto felice Oggi l’Inter Women è stata squadra!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 5 ottobre 2024) Ghoutiasi è espressa nel post-partita della sfida pareggiata dalcontro la Roma con il punteggio di 1-1. LA SODDISFAZIONE – La calciatrice Ghoutiaha espresso a InterTV la sua gioia per il gol su calcio di rigore con cui ha regalato alil pareggio nel finale contro la Roma: «Aspettavo questo momento da 10 mesi, sono. Mi fa piacere, vuol dire che ho lavoratobene durante l’infortunio per rientrare in una partita così difficile. Ho visto una bella Inter che si è saputa unire nelle difficoltà. Laha tenuto e infine pareggiato, vuol dire che siamo una bellamia mamma è venuta a vedermi. Ho finalmente giocato èdavvero una bella giornata».