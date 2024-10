I Supereroi liberi da Marvel e DC un tribunale ha stabilito che sono di pubblico dominio

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 5 ottobre 2024) Unstatunitense ha tolto ae DC il possesso di diversi marchi riconducibili alle parole inglesi “Super Hero” e “Super Heroes”. I due colossi dei fumetti avevano acquisito nel corso degli anni questi termini per diversi ambiti, ma una petizione di una casa editrice inglese non ha trovato opposizione. Negli ultimi anni ihanno assunto nuova importanza nella cultura popolare grazie soprattutto ai numerosi film prodotti proprio da studi legati ae DC che hanno ottenuto un successo mondiale enorme. I “di tutti L’ufficio dei brevetti degli Stati Uniti hache le parole “Super Hero” e “Super Heroes” non posessere un marchio registrato. Questa sentenza toglie ae DC Comics, i due colossi del fumetto che hanno reso famosissimi proprio i, il possesso commerciale di queste parole.