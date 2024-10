Felini selvatici | cosa ho originato il colore dei loro occhi

Leggi tutta la notizia su pantareinews

(Di sabato 5 ottobre 2024) La recente scoperta sui colori deglideiha sorpreso molti appassionati di animali. Un nuovo studio condotto da ricercatori di Harvard e Johns Hopkins ha svelato che i sorprendenti colori deglidi gatti, come il blu vivido dei leopardi delle nevi e il verde brillante dei leopardi, possono essere ricondotti a un antico antenato comune. Questo progenitore felino, vissuto oltre 30 milioni di anni fa, aveva già sviluppato una base genetica per la varietà di colori che osserviamo oggi nei. Il team di ricercatori ha utilizzato una combinazione di tecniche innovative, come la mappatura digitale e l’analisi filogenetica, per studiare i colori deglidi diverse specie di