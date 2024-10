Dossena | Bravi a restare compatti | Abbiamo faticato ma ci voleva

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) Andreava con i giocatori a ricevere l’abbraccio della sua gente, presente in curva con 450 tifosi, ma quando entra in sala stampa dà la sensazione di essere ancora un po’ tirato in volto per quei brividi nel finale di partita. "Sono contento per loro – esordisce – perchè si meritavano un risultato e una soddisfazione. Nel secondo tempo non siamo stati magari bellissimi, ma nel primo avevamo fatto bene meritando. In ogni caso anche nella ripresa ho visto la squadra impegnarsi al massimo e saper soffrire compatta. Quanto alla seconda parte, comunque dietroconcesso molto, praticamente solo quel gol annullato per fuorigioco e quell’occasione a lato nel tempo di recupero".