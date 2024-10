Clarissa Marchese e Federico Gregucci rivelano di aver attraversato un periodo di crisi e poi fanno una confessione inedita | Non lo sa nessuno

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 5 ottobre 2024) Oggi a Verissimo condotto da Silvia Toffanin, sono stati ospiti due amatissimi ex volti di Uomini e Donne, ovvero. I due hanno ripercorso la storia del loro amore iniziato nel dating show di Canale 5.ha raccontato: È stato un colpo di fulmine. La prima volta che l’ho visto ricordo proprio questo sguardo buono. La prima esterna dissi a Claudia “questo ragazzo mi piace!”. La seconda esterna quando siamo andati a pattinare dissi “mi piace tanto”. La terza la sorpresa, che è la nostra esterna più iconica ho detto “ok, ci siamo!”. Ricordo tutto nitidamente.ha ribattuto: Io non ho azzeccato un’esterna! L’ho portata a pattinare, mi avrà maledetto, l’ho portata a cavallo. L’unica è stata la sorpresa al campo, il percorso non è durato tanto, dopo 1 mese e mezzo siamo usciti e siamo andati subito a convivere.