Ciclismo Giro dell’Emilia 2024 oggi in tv | orari e diretta streaming

(Di sabato 5 ottobre 2024) Vain scena il, edizione numero 107 della corsa che quest’anno porterà i corridori da Vignola a Bologna dopo 215,8 chilometri. Di seguito tutte le informazioni suglidellatv e, per seguire in tempo reale uno degli appuntamenti clou di fine stagione. Sono infatti attesi al via Tadej Pogacar e Remco Evenepoel, rispettivamente campione del mondo e campione olimpico in carica. In particolare per il fuoriclasse sloveno sarà la prima uscita ufficiale in maglia iridata, il tutto a una settimana daldi Lombardia che sicuramente vedrà una chiusura stagionale tutta da vivere. Anche Primoz Roglic ed Enric Mas, reduci da una grande Vuelta, vogliono provare a dire la loro sulle durissime rampe del San Luca. La salita simbolo di Bologna infiammerà il finale di corsa, con cinque passaggi che promettono spettacolo.