Aree interne al centro della festa dell’Unità a Foiano Valfortore | il programma

(Di sabato 5 ottobre 2024) Tempo di lettura: 4 minutiIl dramma dello spopolamento, le, l’atrocità delle guerre in corso sull’uscio di casa, l’autonomia differenziata. Questi alcuni dei temi che saranno trattati nella due giorniProvincialeinsabato e domenica prossimo aVal Fortore, con ospiti d’onore il PresidenteRegione Campania Vincenzo De Luca e il presidente dell’Anci Enzo De Caro. L’evento è stato illustrato oggi dalla Segreteria provinciale del Pd che ha promosso il tradizionale appuntamento. E’ stato sottolineato l’impegno di portare aanche la segretaria nazionale Elly Schlein, ma è stato anche detto che questo non è stato possibile a causaconcomitanza degli impegni elettorali per le elezioni del nuovo Consiglio Regionale ligure.