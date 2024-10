Venturini alla guida di ginecologia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Il dottor Paoloè stato confermatodirezione di Ostetricia-dell’ospedale Ramazzini di Carpi. Da quasi un anno era facente funzione, essendo subentratodel reparto in sostituzione della primaria, la dottoressa Giulia Pellizzari, andata in pensione il 1° dicembre 2023. Ora, il dottorè risultato vincitore del concorso per la direzione della ‘Struttura Complessa di Ostetricia edell’Ospedale di Carpi – Area Nord’ dell’Ausl di Modena. Cinque i professionisti che hanno preso parte al concorso indetto nel dicembre dello scorso anno e nel quale ha prevalso in graduatoria il dottor Paoloal quale è stato dunque affidato per sei anni l’incarico direttivo.