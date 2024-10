Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 4 10 24

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Sì, lo so. In questi giorni sono come i componenti del quadrilatero posticcio del Grande Fratello, eccessivamente indecisa. Sono al terzo collage di fila come immagine di copertina delle opinioni perché – al contrario di Shaila che ieri sera parrebbe esserci riuscita – io non so proprio scegliere. Anzi, già bello che mi sono limitata a quattro screen, perché a ben vedere ci sarebbero stati altri due o tre momenti degni di nota nell’imperdibile sfilata odierna a. A partire dall’evidente filantropia di Maria De Filippi, che un pensiero per i più sfortunati ce l’ha sempre. E così dopo Mario Cusitore ecco che anche Tony Renda si è fatto la sua passerella trionfale agli Elios. Va così, più questi sono rattusi (cit.), spuorc (cit.) e strunz (cit.) più lei li prende a cuore, stellina. E a noi tocca pupparceli così, tra capo e collo.