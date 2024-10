Una politica tutta tagli e tasse Ecco il neoliberismo di Meloni | parla Torto M5S

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Nel 2023 il Pil è risultato pari a 0,7%. E per quest’anno la variazione acquisita del Pil è indicata allo 0,4%, in ribasso rispetto a quella diffusa il 2 settembre (0,6%). Daniela, capogruppo M5S in commissione Bilancio della Camera, sempre peggio? “Sempre peggio, ma purtroppo tutto già ampiamente prevedibile sin dalla prima Manovra del governo, quella per il 2023. Deve essere ormai chiaro che questo esecutivo, lungi dall’essere incapace, ha esercitato una chiara opzione neoliberista, con un approccio dieconomica basato sull’austerità di chi infierisce con, privatizzazioni, impoverimento del lavoro, enfasi data al solo export mentre la domanda interna crolla. Tutto per svuotare ulteriormente le tasche di chi è già difficoltà! Un approccio che sta portando all’azzeramento del ritmo di crescita e all’aumento del debito pubblico.