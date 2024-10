Sangiuliano | Al telefono dissi a Boccia che non potevo nominare una donna incinta di me

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 4 ottobre 2024) La nomina “non la posso fare e il motivo tu lo conosci. E poi comunque non mi va di parlare al”. “Perché il mioin questo momento Allora facciamo una cosa, io mi compero un altro telefonino domani, ti darò il numero e potremo scriverci”. È la sera del 3 settembre 2024. A parlare è Gennaro, in quel momento ancora in carica come ministro della Cultura. Dall’altra parte delc’è Maria Rosaria, l’imprenditrice 41enne di Pompei che il ministro aveva deciso disua consigliera per i grandi eventi, salvo poi revocare l’incarico.è ora indagata dalla Procura di Roma per minaccia ad appartenente a corpo politico e lesioni aggravate dopo la denuncia presentata dallo stesso