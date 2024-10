Sabalenka-Muchova oggi in tv | orario canale e diretta streaming Wta Pechino 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 4 ottobre 2024) ArynaaffronteràKarolinanei quarti di finale del WTA 1000 di, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città cinese. Striscia di vittorie consecutive giunta a 15 per la bielorussa, che non perde dal Canadian Open, avendo trionfato a Cincinnati e New York prima di vincere le sue prime tre partite nella capitale cinese. Indiscussa numero uno sul cemento, Aryna è chiamata una delle sfide più difficili possibili in questo periodo, ovvero affrontare Karolina. La ceca ancora una volta sta dimostrando che senza problemi fisici vale un posto nell’elité del circuito WTA. Dopo la semifinale agli US Open ora i quarti asenza perdere un set.è anche avanti 2-1 nei precedenti, avendo sconfittodue volte lo scorso anno, a Parigi e Cincy.