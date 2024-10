Protocollo Combi Mais Nubifragi danni stress | La nostra risposta | l’agricoltura sostenibile

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Resilienza e capacità di rispondere agli. Questa è la parola d’ordine adottata da Mario Vigo, presidente di Innovagri e proprietario, insieme al figlio Andrea e al fratello Alberto, dell’azienda agricola Folli, nell’illustrare i risultati della produzione diottenuti attraverso, ilda lui ideato che continua a espandersi oltre i 25 ettari dell’azienda di famiglia. Presentato per la prima volta in occasione di Expo 2015, dopo 11 anniè più innovativo che mai, confermandosi uno strumento quanto mai necessario per superare le difficoltà e le sfide degli ultimi anni, caratterizzati da un cambiamento climatico con effetti devastanti sul