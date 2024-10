Opposizione all’attacco | La pista di atletica ancora abbandonata e palazzetto a metà

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Il percorso di avvicinamento al 2025, anno che vedrà le cento torri essere investita del titolo di città europea dello sport, è ufficialmente entrato nel vivo. In questa parte finale dell’annata l’Arengo cercherà di dare l’accelerata decisiva a tutti quei cantieri rimastiaperti. Gli stessi che riguardano quelle strutture sportive in via di nuova realizzazione o che necessitavano di un restyling. Su questo tema i gruppi consiliari di, ovvero Ascolto & Partecipazione, Ascoli Bene Comune e Partito Democratico, hanno deciso di presentare nelle ultime ore un’interrogazione per sollecitare l’amministrazione a risolvere le situazioni legate alladie alla Cittadella dello sport.