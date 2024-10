Nuovi scavi per il tunnel della Tav L’opera è collegata a Cavriglia Qui le terre per costruire la collina

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Sono stati già scavati 1630 metri per la realizzazione del passante sotterraneo dell’alta velocità fiorentina, come annunciato nei giorni scorsi dal presidenteRegione Toscana Eugenio Giani. Un’opera strettamenteal Valdarno, visto che leda scavo vengono condotte fuori dal cantiere attraverso un lungo nastro trasportatore e poi caricate in convogli diretti a Santa Barbara, nel comune di. Qui sono utilizzate per la realizzazione di unaschermo, nell’ambito di un progetto di riqualificazione ambientale e valorizzazione paesaggistica dell’ex area mineraria, da cui fino al 1994 veniva estratta lignite. All’amministrazione comunale spetta un compito importante e delicato: quello di verificare la qualità dellegiunte da Firenze. Finora le analisi condotte hanno evidenziato un’ottima qualità del materiale ricevuto.