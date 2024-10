Non giudicarci fino alla fine della stagione

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 4 ottobre 2024) 2024-10-04 00:08:38 Breaking news: Erik ten Hag ha esortato i suoi critici a valutare il Manchester Unitede ha indicato il pareggio in extremis a Porto stasera come prova che i suoi giocatori hanno uno “spirito forte”. I gol di Marcus Rashford e Rasmus Hojlund hanno riportato lo United al comando all’Estadio do Dragao, ma le familiari fragilità difensive sono tornate in evidenza quando Pepe ha riportato il Porto in partita prima che una doppietta dell’impressionante Samu Omorodion vedesse i padroni di casa condurre 3-2 . In una serata caotica, il capitano Bruno Fernandes è stato espulso per la seconda volta in quattro giorni – anche se il suo cartellino rosso contro il Tottenham nelsettimana è stato successivamente annullato in appello – prima che il sostituto Harry Maguire colpisse di testa in calcio d’angolo nel finale regalando un punto allo United.