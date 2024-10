Non c’è carne ma si può chiamare lo stesso salsiccia | l’ultimo schiaffo Ue ai consumatori e alle tradizioni

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Si possono“bistecca” o “” anche prodotti che della bistecca e dellanon hanno nulla, se non – forse – la forma. A stabilirlo è stata la Corte di Giustizia Ue, che ha dato il via libera all’utilizzo di quei termini anche per prodotti interamente a base vegetale. E poco importa se il consumatore acquistandoli si aspetta altro, perché “qualora non sia stata adottata una denominazione legale, uno Stato membro non può vietare l’uso di termini tradizionalmente associati a prodotti di origine animale per designare un prodotto contenente proteine vegetali”. La sentenza della Corte di Giustizia Ue che dà il via libera alla “” vegana La sentenza della Corte di Giustizia Ue accoglie il ricorso presentato da quattro associazioni francesi contro un decreto di Parigi, che metteva invece dei chiari paletti.