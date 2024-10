Morte Lea Pericoli Pietrangeli | Era una sorella soffro perché non potrò andare al funerale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 4 ottobre 2024) “Lei per me è stata unaed una compagna di vita. Non bastano le parole per descrivere cosa provo”. Intervistato al telefono dall’ANSA, Nicola, con la voce rotta dalla commozione, ha ricordato Lea, la “signora del tennis italiano”, morta oggi a 89 anni: “L’ultima volta ci siamo visti lo scorso anno alle Finals a Torino. Poi Lea si era un po’ chiusa in sé stessa.nonneancheal. Sarò criticato ma spero che la gente capisca”.Lea: “Era unanonal” SportFace.