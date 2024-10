Mille motivi per un assassinio | il poliziesco di Alferio Spagnuolo per riflettere sul senso del Male

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 4 ottobre 2024) di Fiorella Franchini In un giorno come tanti, l’apparente, tranquilla esistenza del dottor Lorusso, medico da poco rimasto vedovo, si scontra ancora una volta con il carattere turbolento dei suoi due figliastri. Poco dopo, una serie di inspiegabili avvenimenti si verificano in casa sua. Le indagini del commissario Giulio Salvati e della sua squadra non eviteranno il precipitare degli eventi, a partire dall’incomprensibile scomparsa dei due ragazzi, dall’atteggiamento ambiguo della giovane governante, dallo strano comportamento del professionista. Giulio Salvati comincia a scavare nel passato di tutta la famiglia turbando la quiete degli abitanti del quartiere di Montecalvario.