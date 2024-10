Manchester City Guardiola | Futuro? Non ne parlerò

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Il tecnico del, Pep, parla ai microfoni della conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Fulham. Nelle ultime settimane sono diverse le voci di corridoio che danno l’allenatore in partenza alla fine della stagione: “Non ne. Quando succederà, succederà“, taglia cortosull’argomento. E’ un periodo complesso per il, coinvolto in un processo per non aver rispettato il fair play finanziario: “Faccio parte di questo club fin nelle ossa e il miglior modo per difenderlo è vincere e fare il mio lavoro nel miglior modo possibile. Amo questa squadra, sarà sempre così”. I fan dei Citizens sono in apprensione all’idea della partenza di, tanto da aver comprato un banner all’interno dello stadio, chiedendogli di rimanere: “Mi devono portare lo scontrino, devo pagare il banner.